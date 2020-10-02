Армения заявила о подбитом танке Т-90С Азербайджана

Армянские военнослужащие подбили танк Т-90С армии Азербайджана. Об этом заявил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook.

«А это Т-90. Ребята вполне легко поразили», — написал он, добавив, что к танку не удалось подобраться слишком близко, поскольку противник стрелял.

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Ранее 2 октября стало известно, что азербайджанские войска нанесли удар по городу Степанакерту в Нагорном Карабахе. Ованнисян сообщил, что пострадала гражданская инфраструктура и спасательная служба. Также много раненых мирных жителей.

Бои в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут территориальный спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях.

Азербайджан утверждает, что взял под контроль семь сел и несколько стратегически важных высот. Президент Ильхам Алиев сообщал, что на «освобожденных территориях» водружен азербайджанский флаг.

Армения отрицала информацию о переходе сел под контроль Азербайджана. При этом руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщало о потере некоторых позиций.