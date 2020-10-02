Армения сообщила о сбитом азербайджанском самолете в Карабахе

Министерство обороны Армении 2 октября сообщило о сбитом азербайджанском самолете во время боевых действий в Нагорном Карабахе (НКР, Республике Арцах). Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

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«Около 07:55 подразделения ПВО армянских сил поразили 1 вражеский самолет и 1 беспилотник в северо-восточном направлении Арцаха», — сообщила Степанян.

Она добавила, что боевые действия вдоль границы НКР продолжаются, и заверила, что попытки азербайджанских сил прорвать оборону провалились.

Накануне Армения заявила об уничтожении трех самолетов, двух вертолетов и нескольких беспилотников Азербайджана. Баку назвал это дезинформацией.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе, из-за которого Армения и Азербайджан 30 лет ведут территориальный спор, начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях, эскалации конфликта и обстрелах мирных жителей. Каждая из сторон утверждает, что противник потерял тысячи военнослужащих убитыми.

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