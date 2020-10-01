Армения сообщила о сбитом недалеко от Еревана беспилотнике

Министерство обороны Армении сообщило о беспилотнике, сбитом средствами противовоздушной обороны (ПВО) недалеко от Еревана. Об этом написала пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян в своем Facebook.

Как сообщила Степанян, принадлежащий азербайджанской стороне летательный аппарат был сбит в Котайкской области. При этом представитель Минобороны страны Арцрун Ованнисян призвал местных жителей не беспокоиться из-за шума, так как в небе работают средства ПВО.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что в воздушном пространстве страны были замечены четыре беспилотника. Три из них уже сбиты, на данный момент ведется поиск четвертого летательного аппарата.

27 сентября начались бои в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР, Республика Арцах), из-за которой Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор. Азербайджан заявил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты, и сообщил о начале контрнаступления. Армения обвинила азербайджанскую армию в нападении на Карабах.