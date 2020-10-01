Азербайджан опроверг сообщения об уничтожении его самолетов и вертолетов

Министерство обороны Азербайджана выступило с опровержением сообщений об уничтожении его самолетов и вертолетов во время столкновений в Нагорном Карабахе. Об этом 1 октября сообщает «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на начальника пресс-службы министерства Вагифа Даргяхлы.

«В сегодняшних боях не использовались боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана», — сказал представитель ведомства.

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Он назвал дезинформацией заявления властей Армении о том, что были сбиты три самолета, два вертолета и шесть беспилотников ВВС Азербайджана.

Все авиационные средства Военно-воздушных сил Азербайджана находятся в строю в боеспособном состоянии, добавил Даргяхлы.

Ранее Ереван сообщил, что Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сбила азербайджанский вертолет на южном участке линии соприкосновения. Баку отрицал это.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.