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01:00, 2 июля 2026Ценности

Жена Цекало пришла в ресторан в откровенном наряде

Жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин пришла в ресторан в откровенном виде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @darina.ervin

Жена режиссера, продюсера и актера Александра Цекало Дарина Эрвин в откровенном виде пришла в ресторан в Москве. Посты появились в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя художница предстала перед камерой, сидя за столом на диване. Она позировала в черном прозрачном мини-платье и с гематомами на руках. При этом девушка отказалась от бюстгальтера, продемонстрировав обнаженную грудь.

Известно, что в настоящее время Эрвин восстанавливается после экстренной операции на позвоночнике, перенесенной в мае.

В июне популярную испанскую певицу Розалию сняли в откровенном виде у отеля.

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