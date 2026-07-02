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01:31, 2 июля 2026Россия

В российском регионе погиб мужчина после атаки ВСУ

Мужчина погиб при ударе ВСУ по частному дому в Белгородской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Мужчина погиб при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на частный дом в селе Малакеево Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Мужчина, находившийся в доме, погиб на месте от полученных травм. Кроме того, пострадала его супруга. Медики диагностировали у нее акубаротравму и ссадины голени.

В оперштабе добавили, что в результате атаки дом загорелся.

Ранее в результате атаки ВСУ по Белгородской области погибла мирная жительница, ее муж пострадал. Как сообщалось, FPV-дрон ударил по автомобилю. Машина семейной пары, по которой ударили ВСУ, повреждена.

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