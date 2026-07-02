В российском регионе погиб мужчина после атаки ВСУ

Мужчина погиб при ударе ВСУ по частному дому в Белгородской области

Мужчина погиб при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на частный дом в селе Малакеево Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Мужчина, находившийся в доме, погиб на месте от полученных травм. Кроме того, пострадала его супруга. Медики диагностировали у нее акубаротравму и ссадины голени.

В оперштабе добавили, что в результате атаки дом загорелся.

Ранее в результате атаки ВСУ по Белгородской области погибла мирная жительница, ее муж пострадал. Как сообщалось, FPV-дрон ударил по автомобилю. Машина семейной пары, по которой ударили ВСУ, повреждена.