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01:56, 2 июля 2026Мир

Кипрский журналист заявил о неспособности ЕС помочь Украине с энергетикой

Христофору: Евросоюз утратил возможность помогать Украине с энергетикой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Европейский союз утратил возможность снабжать Украину ресурсами для восстановления поврежденной инфраструктуры, рассказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

По его словам, ЕС оставил украинские власти один на один с крупнейшим энергетическим кризисом.

«Евросоюз сейчас мало чем может помочь Украине, потому что у него самого начались проблемы с энергетикой из-за сильной жары», — уточнил он.

Он также насмехнулся над тем, как глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пытается справиться с энергетическим кризисом, «отключив кондиционеры обычным людям».

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