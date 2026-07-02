Христофору: Евросоюз утратил возможность помогать Украине с энергетикой

Европейский союз утратил возможность снабжать Украину ресурсами для восстановления поврежденной инфраструктуры, рассказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

По его словам, ЕС оставил украинские власти один на один с крупнейшим энергетическим кризисом.

«Евросоюз сейчас мало чем может помочь Украине, потому что у него самого начались проблемы с энергетикой из-за сильной жары», — уточнил он.

Он также насмехнулся над тем, как глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пытается справиться с энергетическим кризисом, «отключив кондиционеры обычным людям».