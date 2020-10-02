Армения отчиталась об уничтожении пяти самолетов ВВС Азербайджана

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) уничтожила в пятницу, 2 октября, пять самолетов и три вертолета Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна.

Вместе с тем пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян опровергла заявление Азербайджана о якобы имевшем место применении армянской стороной тактического ракетного комплекса «Точка-У».

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«Министерство обороны официально заявляет, что утверждение официальных кругов Азербайджана о том, что якобы с территории Армении наносятся удары по Азербайджану из тактического ракетного комплекса "Точка-У", — откровенная ложь и не соответствует действительности», — отчиталась она.

Ранее 2 октября воинские соединения Вооруженных сил Армении были приведены в состояние полной боевой готовности.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.