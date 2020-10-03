В Степанакерте объявили воздушную тревогу после взрывов

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерте после нескольких взрывов объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает в субботу, 3 октября, «Sputnik Армения».

Обстрел города продолжается, слышны звуки ударов. По предварительным данным, один человек погиб, 11 ранены.

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Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Азербайджана нанесли три ракетных удара по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерту в пятницу, 2 октября. Об этом сообщил единый информационный центр при правительстве Армении.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.