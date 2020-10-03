В Армении заявили об обстреле Степанакерта со стороны Азербайджана

Депутат парламента Армении Арман Абовян из административного центра Нагорного Карабаха заявил об обстреле Степанакерта со стороны Вооруженных сил Азербайджана, сообщает ТАСС.
«Азербайджанские вооруженные силы наносят удары по Степанакерту. Город погружен во тьму. Слышны взрывы», — сказал он.
В городе раздается воздушная сирена.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что армия страны взяла под контроль село Мадагиз на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.
Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.