Азербайджан взял под контроль еще один населенный пункт в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что армия страны взяла под контроль село Мадагиз на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. Об этом лидер написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня азербайджанская армия подняла азербайджанский флаг в Мадагизе. Мадагиз наш», — заявил глава государства.

Ранее власти Азербайджана показали новое видео с ликвидацией армянской техники. На опубликованных кадрах можно рассмотреть, как армия уничтожает колонны военной техники. В Минобороны утверждают, что тем самым пресекли боевую активность противника.

В свою очередь в Министерстве обороны Армении заявили, что армия Карабаха сбила военный вертолет Азербайджана на южном направлении.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.

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