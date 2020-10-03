Иран призвал Армению и Азербайджан не допустить нарушения его госграницы. Об этом заявил представитель иранского МИД Сайед Хатибзаде, его цитирует «Интерфакс».

«Мы серьезно предупреждаем все стороны принять в связи с этим все необходимые меры», — подчеркнул он. Хатибзаде добавил, что Тегеран внимательно следит за ситуацией на своих границах.

Представитель МИД Ирана призвал страны уважать территориальную целостность Азербайджана и прекратить боевые действия. В Тегеране считают, что стороны должны начать переговоры. В этом они готовы содействовать и армянской, и азербайджанской стороне. РИА Новости напоминает, что ранее из Ирана поступали сообщения о том, что на его территорию попали снаряды, выпущенные в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.

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Министерство обороны Армении в субботу, 3 октября, сообщило о трех сбитых в Нагорном Карабахе самолетах ВВС Азербайджана. Утверждается, что бои продолжаются на северном и южном направлениях границы Карабаха.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.

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