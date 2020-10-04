Армия Карабаха улучшила свои позиции

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил, что армия Карабаха после тяжелых боев улучшила свои позиции. Об этом пишет РИА Новости.

«Армия обороны сегодня улучшила свои позиции, подготовив почву для дальнейшего продвижения вперед», — заявил Арутюнян. Он добавил, что намерен остаться на передовой.

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Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль еще семи сел на линии соприкосновения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. По его словам, азербайджанская армия освободила села Талыш в Тертерском, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралйан, Шяйбяй, Гуйчаг в Джабраильском и Ашагы Абдульрахманлы в Физулинском районах.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан ранее заявлял, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицала эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.