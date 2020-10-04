Азербайджан назвал число пострадавших при обстреле в Гяндже

Азербайджан заявил, что в ходе ракетного и артиллерийского обстрелов города Гянджа 32 жителя получили ранения, еще один погиб. Такие числа называет Генпрокуратура страны, передает ТАСС в воскресенье, 4 октября.

«По имеющимся данным, ранены 32 человека, погиб житель города Тунар Алиев», — указано в заявлении генпрокурора республики Кямрана Алиева.

Также в ведомстве рассказали о значительном ущербе городской инфраструктуре и жилым домам. По словам Алиева, собрано достаточно доказательств в отношении действий лидера непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна, «направленных на умышленное убийство мирного населения и создание паники среди людей». Против него возбуждено дело по 15 статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

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Ранее 4 октября пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил о нанесении ударов по военным объектам в азербайджанских городах и уничтожении военного аэропорта в городе Гянджа. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев подтвердил обстрел, но не уточнил, был ли уничтожен аэродром. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что республика не вела никакой огонь в сторону Азербайджана.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанскую сторону в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.