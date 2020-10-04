Карабах сообщил об уничтожении азербайджанского военного аэродрома

Власти Нагорного Карабаха сообщили, что нанесли удары по военным объектам в городах Азербайджана и уничтожили военный аэродром в Гяндже. Об этом написал пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян в своем Facebook.

«Военный аэродром Гянджи взлетел на воздух», — говорится в публикации.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев подтвердил, что был совершен обстрел города Гянджи, со стороны территории Армении, но не уточнил, был ли уничтожен аэродром, передает ТАСС. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что с территории республики в сторону Азербайджана «не ведется никакого огня».

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы резко обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанскую сторону в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

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