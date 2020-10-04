Мощные взрывы в Степанакерте попали на видео

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Мощные взрывы, прогремевшие в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерте, попали на видео Telegram-канала LIFE SHOT. Кадры опубликованы в воскресенье, 4 октября.

На записи можно заметить три столба дыма, поднимающиеся после ударов. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Минобороны Армении, под ракетным обстрелом в городе оказались и гражданские объекты.

О взрывах в Степанакерте сообщалось ранее 4 октября. Какие цели поражены, пока неизвестно. В течение ночи на линии соприкосновения было стабильно напряжено.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.