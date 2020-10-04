Азербайджан заявил об обстрелах двух городов армянскими военными

Министерство обороны Азербайджана заявило об обстрелах армянскими военными двух своих городов — Мингечевира (Мингечаура) и Тертера. Об этом сообщает ТАСС.

По информации ведомства, ракетный обстрел совершили вооруженные силы Армении. Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев уточнил, что армянская армия выпустила четыре ракеты по Мингечевиру. В результате есть пострадавшие, серьезных повреждений инфраструктуры нет.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об обстреле Мингечевира. «Армения не вела огонь по Азербайджану», — подчеркнула она. В Министерстве обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики эту информацию также отрицают.

4 октября Нагорный Карабах сообщил о нанесении ударов по военным объектам в азербайджанских городах и уничтожении военного аэропорта в городе Гянджа. Азербайджан заявил, что в ходе обстрелов 32 жителя города получили ранения, еще один погиб.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.