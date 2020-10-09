Стало известно о переброске в Азербайджан 400 сирийских наемников

Более 400 наемников направляются из Сирии в Азербайджан для участия в конфликте с армянскими силами в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Al-Masdar News со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Организации также стало известно, что число погибших сирийских наемников, участвовавших в конфликте между Арменией и Азербайджаном, увеличилось до 107. Отмечается, что за последние 48 часов были убиты как минимум 26 человек. По данным SOHR, наемников впервые отправили в Азербайджан в начале сентября.

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О гибели сирийских наемников также сообщалось 5 октября. Тогда осведомленный источник сообщал о 93 погибших боевиках в Нагорном Карабахе.

В начале октября источник «Новой газеты» раскрыл механизм отправки поддерживаемых Турцией наемников из Сирии в Нагорный Карабах. По его словам, регистрацией бойцов занимается сириец туркменского происхождения (туркоман) по имени Сеиф Абу Бакр. Он якобы является рекрутером бригады «Хамзат», которая воюет в составе «Свободной сирийской армии».

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах позиций и населенных пунктов на линии разграничения. Ереван утверждает, что на стороне Баку воюют четыре тысячи боевиков, переброшенных Турцией из Сирии.