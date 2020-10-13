Нагорный Карабах позволил привлекать на фронт добровольцев из «мировой державы»

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Арцах) Араик Арутюнян подписал поправки в закон «Об обороне», которые позволяют участвовать в конфликте с Азербайджаном добровольцам из «мировой державы». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Только что подписал законопроект о внесении изменений в Закон Республики Арцах "Об обороне", единогласно принятый сегодня парламентом. Он был внесен в Национальное собрание по моей инициативе, он будет регулировать участие мировой державы в вооруженной защите нашей республики на добровольной основе», — отметил Арутюнян. О какой именно стране идет речь, политик не сообщил.

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Арутюнян объяснил это решение сложной ситуацией на фронте. В частности, он заявил, что на стороне Азербайджана воюют турецкие солдаты, а также наемники из Сирии.

«И Турция, и тысячи наемных террористов принимают участие в войне, развязанной против нас противником. В этот критический момент Священной Отечественной войны я еще раз призываю наш народ объединиться и приложить все усилия для достижения окончательной победы. Индивидуальное участие возможно, чтобы сломать позвоночник врагу и оттеснить его от наших границ», — добавил глава республики.

В 12:00 10 октября в Карабахе в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее, вступил в силу режим прекращения огня. Вскоре Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.