Алиев заявил о соответствии достигнутых в Москве договоренностей интересам Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что достигнутые в Москве договоренности по Карабаху отвечают интересам Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС.

«Принятый в Москве документ полностью отвечает нашим интересам. Потому что он, в первую очередь, предусматривает обмен телами погибших и пленными, чего азербайджанская сторона хотела с самого начала, а Армения возражала», — заявил он.

Также Алиев рассказал о наличии в соглашении важных политические моментов, в том числе пункта о восстановлении субстантивных переговоров на основе базовых принципов урегулирования, которые предусматривают освобождение территорий, которые Баку считает оккупированными и закрепляет неизменность формата переговоров.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях. Спустя почти две недели вооруженных столкновений, 9 октября, министры иностранных дел республик провели в Москве переговоры при посредничестве России. 10 октября в 12:00 было объявлено перемирие. Однако противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Военные действия периодически возобновляются.