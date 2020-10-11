Алиев призвал Пашиняна поблагодарить Путина за спасение Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РБК призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна поблагодарить президента России Владимира Путина за спасение его страны.

«Когда Пашинян выдвинул нам всем ультиматум, когда он оскорбил чувства азербайджанцев, он должен был быть наказан за это, и мы это сделали. И пусть благодарит Путина за то, что в очередной раз Россия пришла на спасение Армении», — сказал Алиев.

Он отметил, что Азербайджан не раз обращался к Москве с просьбой повлиять на Армению, которая «на 100 процентов» зависит от России.

Во время боев в Нагорном Карабахе Азербайджан прорвал линию соприкосновения, изменил статус-кво, в Ереване случилось «отрезвление», продолжил Алиев. С учетом этого у России есть «масса инструментов», чтобы за короткое время убедить Армению, что единственный выход из положения — уйти из Карабаха, заключил азербайджанский лидер.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика заключили перемирие. Военные действия периодически возобновляются.

Очередные столкновения вспыхнули 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Власти Азербайджана заявили, что их армия «освободила часть оккупированных территорий».

9 октября главы МИД Армении и Азербайджана прилетели в Москву. Переговоры при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова длились девять часов. Стороны договорились объявить перемирие 10 октября в 12:00 и начать «субстантивные» (предметные) переговоры на площадке Минской группы ОБСЕ. Посредниками в этом формате выступают Россия, США и Франция.