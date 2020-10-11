Алиев заявил о готовности немедленно начать переговоры с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РБК заявил о готовности немедленно начать переговоры с Арменией по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

«Мы готовы начать завтра, поэтому все зависит от действий Минской группы ОБСЕ, их графика работы. Наша сторона готова начать незамедлительно», — сказал Алиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта, поскольку это позволит беженцам вернуться в свои дома.

Алиев также сказал, что в рамках переговоров министров иностранных дел в Москве Азербайджан не стал требовать «полной капитуляции» Еревана и настаивать на конкретных датах вывода армянских вооруженных сил из зоны конфликта. Но принятое по итогам встречи заявление «предполагает, безусловно, согласованный вывод армянских оккупационных сил».

В пятницу, 9 октября, главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились в Моске при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Переговоры длились девять часов.

Стороны договорились объявить перемирие 10 октября в 12:00 и начать «субстантивные» (предметные) переговоры на площадке Минской группы ОБСЕ. Посредниками в этом формате выступают Россия, США и Франция.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе, из-за которого Армения и Азербайджан 30 лет ведут территориальный спор, начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокации и эскалации конфликта.