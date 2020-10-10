Армения назвала условие для вывоза тел азербайджанских военных из Карабаха

Армения назвала условие для вывоза тел погибших азербайджанских военных из Нагорного Карабаха. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает ТАСС.

По его словам, армянские власти позволят осуществить данную процедуру только при участии представителей Международного комитета Красного Креста. Представитель ведомства рассказал, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) позволила азербайджанским военным приблизиться к одной из своих позиций для того, чтобы забрать тела погибших. Однако Азербайджан использовал эту возможность для провокации армянской стороны.

Ованнисян подчеркнул, что поэтому впредь такие процессы будут осуществляться только в присутствии представителей международной организации.

Ранее Азербайджан объявил о полном прекращении огня в Карабахе. В Минобороны Азербайджана заявили, что подавили все огневые точки, которые продолжали стрельбу по азербайджанским военным, после чего был установлен режим тишины.

В 12:00 по местному времени (11:00 мск) в Карабахе в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее, вступил в силу режим прекращения огня. Вскоре Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении. По данным оборонного ведомства Армении, азербайджанские ВС начали атаку в местности Караханбейли. В Баку, в свою очередь, заявили, что армянская сторона обстреляла Тертер и Агдам.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.