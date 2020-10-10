Азербайджан заявил о последнем шансе на мир для Армении

Гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе, о котором главы МИД Армении и Азербайджана договорились на переговорах в Москве, является последним шансом для Еревана на мирное урегулирование карабахской проблемы. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает «Интерфакс».

Баку требует вывести армянские подразделения из Нагорного Карабаха, который считает неотъемлемой частью страны, заявил Байрамов во время телефонных переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Байрамов также проинформировал коллегу о трехсторонней встрече в Москве с участием министров иностранных дел России и Армении, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского МИД.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная часть карабахского конфликта подошла к концу, стороны вышли на политическое урегулирование. По его словам, главным фактором прочного перемирия в Нагорном Карабахе должно стать признание Армении права Азербайджана на восстановление территориальной целостности и возвращение спорных территорий.

В 12:00 по местному времени (11:00 мск) в Карабахе в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее, вступил в силу режим прекращения огня. Вскоре Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении. По данным оборонного ведомства Армении, азербайджанские ВС начали атаку в местности Караханбейли. В Баку в свою очередь заявили, что армянская сторона обстреляла Тертер и Агдам.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.