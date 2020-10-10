Азербайджан обвинил Армению в применении фосфорных боеприпасов в Карабахе

Азербайджанское национальное агентство по очистке территорий от мин обвинило армянскую сторону в применении фосфорных боеприпасов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера агентства Эльнура Гасымова.

По его словам, дымовой снаряд, снаряженный белым фосфором, был обнаружен в районе деревни Араятлы Физулинского района Азербайджана. Кроме того, в Евлахском, Гёранбойском и Агджабединском районах нашли фрагменты кассетных бомб.

Гасымов заявил, что всего с начала боевых действий на территории Азербайджана, прилегающей к Нагорному Карабаху, обнаружили фрагменты авиационной бомбы, обломки ударных беспилотников, а также десятки ракет системы «Смерч», артиллерийских снарядов и противотанковых ракет.

В 12:00 по местному времени (11:00 мск) в Карабахе в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее, вступил в силу режим прекращения огня. Вскоре Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении. По данным оборонного ведомства Армении, азербайджанские ВС начали атаку в местности Караханбейли. В Баку в свою очередь заявили, что армянская сторона обстреляла Тертер и Агдам.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.