Алиев заявил о предотвращении Турцией вмешательства третьих стран в Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция предотвратила вмешательство третьих стран в военный конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в интервью РБК.

«Активная и очень четкая позиция турецкого руководства, лично президента и других официальных лиц во время эскалации по существу предотвратила вмешательство третьих стран в этот конфликт», — отметил азербайджанский лидер.

По мнению главы государства, Анкара должна играть большую роль в Закавказье, в том числе в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Он подчеркнул, что видит в действиях Турции «исключительно позитивную» и «стабилизирующую» роль.

Он добавил, что отсутствие турецких представителей за столом переговоров в Москве доказало необоснованность обвинений об участии Анкары в боевых действиях.

«Все эти мнения были ложными. Это был сознательный вброс», — уверен Алиев. По его словам, обвинения в адрес Анкары были сделаны с целью дальше демонизировать Турцию, уменьшить потенциал Азербайджана, а также принизить роль и значение Баку на мировой арене. «Все инсинуации о том, что Турция управляет Азербайджаном и мы тут выполняем ее волю, абсолютно ложные», — заключил президент.

10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск) в Карабахе вступил в силу режим прекращения огня, согласно договоренностям сторон. Однако вскоре Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушениях. Ереван заявил, что азербайджанские ВС начали атаку в местности Караханбейли. В Баку, в свою очередь, заявили, что армянская сторона обстреляла Тертер и Агдам.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.