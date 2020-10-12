В Армении раскрыли сложность обмена пленными в Нагорном Карабахе

Обмен пленными в Нагорном Карабахе практически не происходит, так как не удалось добиться полного прекращения огня. Об этой сложности заявил главный советник премьера Армении Никола Пашиняна, бывший министр обороны страны Вагаршак Арутюнян в интервью латвийскому YouTube-каналу «И Грянул Грэм».

По его словам, Красный Крест, под эгидой которого должен осуществляться обмен пленными, заявил, что приступит к этой миссии только после полного прекращения огня. В связи с этим армянская и азербайджанская сторона не могут приступить к обмену пленными и погибшими.

Материалы по теме «Переговоры бессмысленны» В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия? Третья Карабахская Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек

Арутюнян добавил, что договоренность о прекращении огня частично соблюдается. «Если мы берем всю линию соприкосновения, то можно сказать, что на большой части перемирие соблюдается, но есть участки, где оно не поддерживается», — раскрыл он.

В 12:00 10 октября в Карабахе в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее, вступил в силу режим прекращения огня. Вскоре Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.