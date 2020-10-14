Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал роль Турции в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, Москва никогда не квалифицировала Турцию как стратегического союзника, в первую очередь это партнер. Он также подчеркнул, что действия Турции в конфликте должны быть прозрачны, как в Сирии.
Лавров считает, что урегулировать конфликт можно только мирным путем, и стороны сами должны встретиться для выработки механизмов верификации перемирия. Глава российского МИД рассказал, что для достижения мира в Нагорном Карабахе должны действовать внешние наблюдатели, в том числе российские, однако последнее слово должно быть за сторонами конфликта.
Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября.
Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.
В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.