В Иране сообщили о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией

Иран поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией, иранские добровольцы готовы помогать азербайджанской стороне, если она обратится к Исламской Республике. Об этом заявил депутат консультативного совета Ирана Ахмад Алирезабехич в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

По мнению депутата, государственные чиновники Азербайджана «выполняют поручения Запада и Израиля», замалчивая реальную позицию Ирана в армяно-азербайджанском конфликте. Он напомнил, что иранские солдаты уже воевали на стороне Баку и подчеркнул, что иранцы, как и турки, считают Нагорный Карабах азербайджанской землей.

Он отдельно отметил, что Иран выступает за мирное разрешение территориального спора, но «если Азербайджан обратится за помощью к Ирану, иранские солдаты-добровольцы всегда готовы».

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Алирезабехич прокомментировал кадры, якобы свидетельствующие о помощи Армении со стороны Ирана. «Прозападные СМИ распространяют фейковую информацию. Это заготовленный план по разрушению отношений двух государств». По его словам, цель такого разобщения — оставить Исламскую Республику в международной изоляции — однако после возможного падения Ирана «следующей страной будет Турция». И это, добавил депутат, будет обозначать недопустимую «победу либерализма».

В начале октября источник «Новой газеты» раскрыл механизм отправки поддерживаемых Турцией наемников из Сирии в Нагорный Карабах. По его словам, регистрацией бойцов занимается сириец туркменского происхождения (туркоман) по имени Сеиф Абу Бакр. Он якобы является рекрутером бригады «Хамзат», которая воюет в составе «Свободной сирийской армии».

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах позиций и населенных пунктов на линии разграничения. Ереван утверждает, что на стороне Баку воюют четыре тысячи боевиков, переброшенных Турцией из Сирии.