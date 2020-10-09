Алиев подтвердил переброску турецких F-16 в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что турецкие истребители F-16 действительно прибыли на территорию республики. Об этом он сообщил в эфире CNN Arabic, запись которого доступна на YouTube.

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Азербайджанский лидер объяснил, что истребители появились в стране для участия в военных учениях еще до обострения конфликта в Нагорном Карабахе. «Но они не летают и ни в каком виде не принимают участия в каких-либо военных действиях», — подчеркнул он.

По его словам, Баку и Анкара провели десять совместных учений в 2019 году, а в этом году из-за пандемии коронавируса лишь два раза, и те состоялись до обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее в The New York Times обнаружили спутниковый снимок аэропорта в азербайджанской Гяндже, на котором видны два истребителя F-16 Турции. Кадр датирован 3 октября.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.