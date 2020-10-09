Турция открестилась от использования С-400 против американских истребителей

Турция не использовала купленные у России зенитно-ракетные системы С-400 против истребителей американского производства F-16, стоящих на вооружении у армии Греции. От этих обвинений открестился посол Турции в США Сердар Кылыч на проведенной неправительственной организацией World Affairs Council («Совет по международным делам») видеоконференции, передает ТАСС.

Речь шла о том, что системы радаров, установленных на ЗРС, могли использоваться для обнаружения греческих военных самолетов.

«Ни о чем подобном речи идти не может. Даже если это вооружение опробовано, подобное действие скоординировано по военным каналам НАТО, членом которого мы являемся», — подчеркнул посол.

7 октября стало известно, что Госдепартамент США выразил обеспокоенность из-за сообщений о возможных испытаниях в Турции российских ЗРС.

Ранее в октябре стало известно, что Анкара планирует провести испытания С-400 в ходе учений, которые будут проходить с 5 по 16 октября на полигоне близ города Синоп на берегу Черного моря. Отмечалось, что разрешение на пуск каждой ракеты военные должны получать лично от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

23 августа сообщалось, что Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Как рассказал гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, партнеры обсуждали финансовую модель исполнения этого контракта.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.