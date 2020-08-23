Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка систем С-400

Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщил журналистам гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев в ходе форума «Армия-2020», передает РИА Новости.

«Мы с партнерами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта», — сказал Михеев.

Ранее стало известно, что в Конгрессе США взбесились из-за проведенных Турцией в ноябре 2019 года совместных испытаний С-400 «Триумф», купленной у России, и истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon американского производства.

Как отмечало издание Defense News, покупка Турцией у России С-400 «Триумф» приостановила работы по модернизации турецких F-16 Fighting Falcon, которую должна осуществлять американская компания Lockheed Martin, и угрожала сделке между Турцией и Пакистаном на сумму около 1,5 миллиарда долларов.

В июле глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что затраты по программе создания F-35 Lightning II после исключения из нее турецких подрядчиков, вызванного покупкой Анкарой у Москвы С-400 «Триумф», вырастут на 600 миллионов долларов и приведут к увеличению цены на каждый такой самолет на семь-девять миллионов долларов.