В Польше сообщили о проблемах у России из-за C-400

Приостановка поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» из России в Китай может быть связана не с ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией, а китайско-индийским приграничным конфликтом, сообщает Defence24.

«Официально возможные перерывы [в поставках] являются производными от проблем, возникающих в связи с продолжающейся пандемией, но нельзя упускать из виду другое, гораздо более прагматичное и геополитическое измерение всего вопроса, связанное с напряженностью в китайско-индийских отношениях», — отмечает польский портал.

Издание отмечает, что Дели может благосклонно принять ускорение поставок С-400 «Триумф» из России в Индию, намеченных не на 2021-й, а на 2020-й. «Это не первый случай, когда российские ракетные комплексы С-400 стали предметом сложной политической игры, на этот раз между Москвой и Пекином», — отмечает Defence24.

Материалы по теме США признали провал MIM-104 Patriot Россия предложила Саудовской Аравии С-400 «Триумф»

Издание пишет, что Россия вынуждена балансировать между интересами Китая и Индии, которые покупают российское оружие, а любые обострения взаимоотношений между двумя последними странами сказываются на их взаимодействии с первой. «Любое нарастание китайско-индийской напряженности может фактически поставить под угрозу российскую оборонную промышленность», — заключает Defence24.

В июле глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что затраты по программе создания американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II после исключения из нее турецких подрядчиков, вызванного покупкой Анкарой у Москвы ЗРС, вырастут на 600 миллионов долларов и приведут к увеличению цены на каждый такой самолет на 7-9 миллионов долларов.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



