С-400 взвинтили цену на F-35

Затраты по программе создания американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II после исключения из нее турецких подрядчиков вырастут на 600 миллионов долларов и дополнительно приведут к взвинчиваю цены на каждый такой самолет на 7-9 миллионов долларов, приводит газета Milliyet оценку главы секретариата оборонпрома Турции Исмаила Демира.

Также чиновник заверил, что турецкая сторона сохранит в тайне от США данные, касающиеся зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», приобретенной у России, и, наоборот, не допустит каких-либо утечек, касающихся F-35 Lightning II, в последнюю.

Демир отметил, что американский подход к проблеме заключается в том, что «мы [американская сторона] знаем риск [утечки в Россию], мы на 100 процентов уверены в этом, мы в этом убеждены». «Но они не пытаются убедить нас. Им это не нужно. Они не хотят работать с нами, чтобы убедить нас [в существовании такого риска]», — сказал глава секретариата.

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В июле в интервью Aviation Week & Space Technology Мэтью Бромберг, президент подразделения Military Engines американской Pratt & Whitney, разработавшей и производящей двигатель для F-35 Lightning II, заявил, что к 2023 году компания окончательно наладит поставки 188 элементов силового агрегата F135, в производстве которого задействована Турция.

В том же месяце бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан допустил, что целями испытаний Турцией С-400 «Триумф» является поиск «слабых мест» данной системы. При этом специалист заверил, что из С-400 «Триумф» технически невозможно извлечь технологии.

В январе портал Flight Global, ссылаясь на заявление представителя американской корпорации Lockheed Martin, головного разработчика и производителя F-35 Lightning II, сообщил, что цена одного F-35 Lightning II упала до исторически низкой отметки в 77,9 миллиона долларов, а угрозой продажам истребителей является высокая стоимость летного часа, составляющая 35 тысяч долларов.