На границе Индии и Китая произошла вооруженная стычка

В районе Ладакха на спорной границе между Индией и Китаем произошла вооруженная стычка, в результате которой погибли двое солдат и командир индийской армии. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает Aljazeera.

Инцидент произошел вечером в понедельник в долине Галван. Китай обвинил Индию в пересечении пограничной линии, в связи с чем было принято решение открыть огонь.

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По словам представителя Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзяня, индийские войска дважды пересекали границу 15 июня, тем самым спровоцировав китайских военных на ответные меры.

В настоящее время представители военных структур обеих сторон выехали на место происшествия и собираются провести переговоры по урегулированию конфликта.

9 июня стало известно, что Индия и Китай начали выводить войска из восточного Ладакха. С начала мая на этой спорной территории возникали многочисленные вооруженные столкновения.

Сейчас две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет условная линия, получившая название «линия Макмагона» (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил эту границу в 1914 году). Индия и правительство Далай-ламы (фактического руководителя государства Тибет) признали существующую границу, а Китай — нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.

После этого неоднократно предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения — от 1993 и 1996 годов — были безрезультатными. Спорными остаются два участка приграничной территории: в северо-восточной части Кашмира и на севере штата Аруначал-Прадеш.

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