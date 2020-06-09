Появилось видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем

Видео t.me/china4news

В сети появилось видео, снятое у границы между Китаем и Индией: большая колонна индийских военных грузовиков направляется в сторону спорного региона. Его опубликовали в Telegram-канале «Последнее китайское предупреждение».

Предполагают, что эти кадры могли зафиксировать подготовку Нью-Дели к военному конфликту с Пекином.

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Сейчас две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет условная линия, получившая название «линия Макмагона» (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил эту границу в 1914 году). Индия и правительство Далай-ламы (фактического руководителя государства Тибет) признали существующую границу, а Китай — нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.

После этого неоднократно предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения — от 1993 и 1996 годов — были безрезультатными. Спорными остаются два участка приграничной территории. Один — в северо-восточной части Кашмира, второй — на севере штата Аруначал-Прадеш. Площадь второго спорного участка превышает 82 тысячи квадратных километров. Дели и Пекин до сих пор не пришли к соглашению о международно признанной делимитированной границе на отдельных горных участках.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом. Через акваторию Южно-Китайского моря проходит примерно 40 процентов трафика мировой торговли и перевозится до 80 процентов объемов китайского импорта нефти и газа.

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