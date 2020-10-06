Турция перебросила С-400 к Черному морю

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Турция перебросила зенитные ракетные системы (ЗРС) C-400 «Триумф» российского производства в район Черного моря. Видео с техникой во вторник, 6 октября, опубликовал турецкий журналист Рагып Сойлу (Ragıp Soylu) в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, кадры были сделаны в турецком городе Самсун, через который ЗРС переправляли в Синоп на черноморском побережье. Ожидается, что там С-400 примут участие в учениях турецких сил противовоздушной обороны (ПВО). В связи с их проведением воздушное пространство в данном районе будет закрыто в течение десяти дней.

Как отмечало ранее издание Turkish Minute со ссылкой на данные официальной правительственной переписки, учения, в ходе которых турецкие военные планируют испытать закупленные у России С-400, будут проходить на Синопском ракетном полигоне с 5 по 16 октября. Предполагается, что ЗРС должны будут поразить десять воздушных целей. При этом разрешение на пуск каждой ракеты военные должны получать лично от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

С 29 июля по 10 августа Турция проводила совместные военные учения с Азербайджаном. В них были задействованы артиллерийские установки, бронетехника, боевые и транспортные вертолеты ВВС, силы ПВО и зенитно-ракетные подразделения армий Азербайджана и Турции. Маневры проводились в том числе у границы с Арменией.

Позднее, в начале сентября, Турция также провела военные учения со стрельбами в Средиземном море на фоне обострения конфликта с Грецией. Они проходили в течение двух недель в районе северо-западного Кипра.