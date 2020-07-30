Турция показала на видео совместные учения с Азербайджаном. Кадры разместило агентство «Анадолу» на своем YouTube-канале.

На полутораминутном ролике видно, как боевую технику выгружают из транспортного самолета. Также запечатлено разворачивание походной колонны мотопехоты в боевые порядки.

28 июля военнослужащие Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях, в том числе на границе с Арменией. Широкомасштабные тактические и летно-тактические действия с боевыми стрельбами стартовали 29 июля и продлятся до 10 августа в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между двумя странами. В учениях задействуют бронетехнику, артиллерийские установки, боевые и транспортные вертолеты ВВС, силы противовоздушной обороны (ПВО) и зенитно-ракетные подразделения армий Азербайджана и Турции.