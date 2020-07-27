Путин и Эрдоган обсудили конфликт между Арменией и Азербайджаном

Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом кризис в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает агентство «Анадолу» в своем Twitter-аккаунте.

Помимо этого, лидеры России и Турции в ходе телефонных переговоров рассмотрели вопросы, связанные с укреплением двусторонних отношений. Также они уделили внимание ситуации в Сирии и Ливии.

Ранее поступили сообщения о том, что Азербайджан проведет совместные с Турцией военные учения, в том числе на границе с Арменией. С 1 по 5 августа учения с привлечением Сухопутных войск пройдут в Баку и Нахичеване. Маневры с участием военной авиации состоятся 29 июля — 10 августа в Баку, Нахичеване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

12 июля на границе Товузского района Азербайджана и Тавушского района Армении начались столкновения. Баку и Ереван, между которыми уже 30 лет идет территориальный спор из-за Нагорного Карабаха, обвинили друг друга в провокациях. По последним данным, с армянской стороны погибли 6 военнослужащих, с азербайджанской — 12 военных и один мирный житель.

Анкара в конфликте поддержала Баку. «Боль Азербайджана — наша боль. Гибель азербайджанских военных не останется без ответа», — заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.