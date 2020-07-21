Турецкий генерал объяснил тактику Армении против Азербайджана

Армения выбрала в качестве направления для возможной атаки против Азербайджана Товузский район, поскольку там проходит инфраструктура, обеспечивающая Турцию различными энергоносителями. Такое объяснение тактике Еревана дал генерал турецкой армии в отставке Озгюр Тор в эфире телеканала Ahaber, передает портал Info24.

По словам Тора, через данный район проходит нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан и Трансанатолийский газопровод (TANAP). Кроме того, недалеко от региона, где развернулся конфликт, пролегает железная дорога Баку — Тбилиси — Карс.

«Атака Армении была рассчитана на то, чтобы отрезать эти стратегические энергетические линии», — подчеркнул генерал.

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Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что страна не собирается атаковать нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана. По его словам, Ереван откажется действовать таким образом, даже несмотря на то, что технические возможности для нанесения удара у него имеются.

Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. В столкновениях применяется артиллерия и другое тяжелое вооружение. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя. При этом Турция уже неоднократно высказывалась о поддержке Азербайджана на фоне обострившегося конфликта с Арменией. В частности, турецкая армия заявляла о готовности поддерживать азербайджанскую сторону в боях.