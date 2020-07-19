Армения опровергла планы по атаке нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что страна не собирается атаковать нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана. Его слова приводит РИА Новости.

Ованнисян подчеркнул, что Армения откажется действовать таким образом, даже несмотря на то, что технические возможности для нанесения удара у нее имеются. «Мы считаем, что нефтегазовые коммуникации, проходящие по этому региону, принадлежат международным компаниям, и эти компании должны быть уверены, что Армения гарант, а не потребитель безопасности», — опроверг Ованнисян соответствующую информацию.

Слова о том, что Армения якобы планирует нанести удар по нефтегазовым коммуникациям, являются «ложным тезисом, выдвигаемый Баку», заявил представитель ведомства. Также он указал, что его страна сможет обеспечить их безопасность лучше, «чем кто-либо в регионе».

16 июля Азербайджан пригрозил нанести удар по атомной электростанции в Армении. Такие меры, заявили в Минобороны страны, могут быть приняты в случае атаки со стороны Еревана на стратегические объекты, в частности Мингечевирское водохранилище.

Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. В столкновениях применяется артиллерия и другое тяжелое вооружение. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя.