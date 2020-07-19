Армения заявила об уничтожении азербайджанских танков на границе

Армия Армении с 12 июля уничтожила три танка Вооруженных сил Азербайджана в ходе боев на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян, передает «Интерфакс».

По ее словам, в уничтожении боевых машин были задействованы беспилотники.

«Во время действий на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы поражены три танка противника беспилотными летательными аппаратами, произведенными армянским военно-промышленным комплексом», — сказала Степанян.

Ранее 19 июля сообщалось, что жители Азербайджана массово записались добровольцами в армию на фоне конфликта с Арменией. Среди захотевших служить есть и местные звезды, сообщили в Государственном ведомстве по мобилизации и призыву на военную службу.

Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. В столкновениях применяется артиллерия и другое тяжелое вооружение. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя.