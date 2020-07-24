Путин снова занялся конфликтом Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин снова занялся конфликтом на границе Армении и Азербайджана. Глава государства обсудил обстановку с постоянными членами Совета безопасности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В частности, Путин назвал очень чувствительной ситуацию на границе в свете продолжающегося обострения отношений между республиками.

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Ранее 24 июля сообщалось, что президент России в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности рассказал об итогах телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Во время общения лидеры также затрагивали тему поддержания международного мира.

23 июля Минобороны Азербайджана доложило об очередных обстрелах на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Баку обвинил Армению в 47 нарушениях режима прекращения огня на различных направлениях линии соприкосновения.

Вооруженный конфликт между республиками обострился 12 июля — в этот день начались бои на границе двух стран. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах и провокациях. По последним данным, Армения потеряла четырех военных, азербайджанская сторона сообщила о гибели 12 силовиков и одного мирного жителя.