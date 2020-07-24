Армяне заявили о сериях нападений на них в Москве за последние десять дней

Нападения азербайджанцев на армян в Москве происходят в течение последних десяти дней. Об этом рассказал «Ленте.ру» представитель Объединения армян России Давид Тоноян.

По его словам, серия нападений в эти дни произошла также в Алтуфьеве и подмосковном Дзержинском.

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Тоноян заявил, что только в ночь на 24 июля правоохранительные органы жестко отреагировали на происходящее. «Сейчас, насколько понимаю, ситуация находится под контролем полиции», — заявил Тоноян.

«Лента.ру» обратилась в Союз азербайджанцев России с просьбой прокомментировать ситуацию. Пока ответ получить не удалось.

Массовые драки между армянами и азербайджанцами в столице прошли в ночь на 24 июля. Сообщалось, что группы мужчин на Люблинской и Братиславской улицах били людей в автомобилях с армянскими номерами и громили машины. По предварительным данным, в результате пострадал как минимум один человек — он получил ножевое ранение. Росгвардия и ОМОН задержали 13 человек.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 12 июля — в этот день начались бои на границе двух стран. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах и провокациях. По последним данным, Армения потеряла четырех военных, азербайджанская сторона сообщила о гибели 12 силовиков и одного мирного жителя.