Массовая драка в Москве попала на видео

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Конфликт, переросший в драку, в Москве на пересечении улиц Перерва и Перервинского бульвара попал на видео. Запись в пятницу, 24 июля, публикует Telegram-канал «Опер Слил».

На кадрах видно, как группа людей подходит к машине, один из мужчин запрыгивает на капот автомобиля и разбивает лобовое стекло, другой — избивает водителя.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве «Ленте.ру» рассказали, что в ходе массовой драки был ранен один человек, после оказания помощи его отпустили из больницы и доставили в отдел. Полицией задержаны 13 участников драки.

Член Объединения армян России Давид Тоноян сообщил на своей странице в Facebook, что ножевое ранение получил его знакомый и попросил подписчиков обойтись «без паники и истерии».

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах уточнил, что в драке принимали участие армяне и азербайджанцы. Он также подчеркнул, что конфликт произошел на бытовой почве.

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