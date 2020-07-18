К владельцу яхты в Москве забрались непрошенные гости и попали под пули

На юго-востоке Москвы неизвестные забрались на яхту, где в компании друзей отдыхал владелец судна. Спустя какое-то время началась стрельба, в результате которой мужчина получил ранение в ногу. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Отмечается, что москвич проживает на судне последние восемь лет. Когда он веселился на яхте со своими приятелями, на палубу зашла компания из трех человек: двух юношей и одной девушки. Просьбы покинуть судно они игнорировали.

В итоге словесная перепалка с непрошенными гостями переросла в драку — один из отдыхающих ударил пришедшего дубинкой. Затем кто-то достал оружие и выстрелил. Один из находившихся на борту попал под пули и получил ранение в ногу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали одного из участников конфликта. Пострадавшего отправили в больницу. В настоящее время полиция осматривает яхту.

В конце июня сообщалось, что в Красноярке мужчина вышел во двор жилого дома и стал стрелять в воздух. Свой поступок он объяснил стрессом: его жена находилась в реанимации.