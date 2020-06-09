В российском регионе полиция со стрельбой задержала пьяного водителя молоковоза

В Балахтинском районе Красноярского края полицейские задержали водителя грузовика-молоковоза, который неоднократно нарушил правила дорожного движения. Правоохранителей, которые приказывали ему остановиться, водитель проигнорировал, сообщает на своем сайте УМВД России по региону.

На кадрах опубликованного видео заметно, как полицейские ведут преследование грузовика. Он проносится мимо машины с мигалкой, а затем демонстрируются кадры задержания лихача. Отмечается, что полицейские, в соответствии с законом, были вынуждены сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако на водителя это не подействовало. Правоохранителям пришлось стрелять по колесам грузовика.

«Ранее судимый водитель 1984 года рождения был задержан, автомобиль передан собственнику», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что человек за рулем был пьян, при нем не было документов. На молоковозе он передвигался в нерабочее время.

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