Смертельная авария с участием такси и Ferrari попала на видео

Смертельная авария в Санкт-Петербурге с участием такси и Ferrari попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Сообщается, что водитель такси скончался.

По информации ГИБДД, ДТП произошло по вине 65-летнего таксиста, который находился за рулем Volkswagen Poloerrari. Он не предоставил преимущество при совершении левого поворота.

Отмечается, что находящийся за рулем Ferrari водитель получил травмы средней степени тяжести.

В апреле была опубликована видеозапись момента ДТП в Подмосковье, в котором погиб эпатажный блогер Павел Петель. Его Mercedes белого цвета столкнулся с припаркованным грузовиком.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!