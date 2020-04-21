Водитель Ferrari разогнался до 370 километров в час и попал на видео

Водитель на Ferrari LaFerrari прокатился по практически пустому немецкому шоссе со скоростью больше 370 километров в час во время пандемии коронавируса и заснял поездку на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Видео поездки за рулем гиперкара, который стоит больше двух миллионов долларов, было опубликовано в социальной сети. На нем видна приборная панель автомобиля и слышны звуки двигателя во время разгона до максимальной скорости.

На одном из кадров виден логотип Ferrari на руле автомобиля.

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