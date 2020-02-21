Мужчина хотел потушить с балкона полыхающую Ferrari и попал на видео

Видео: smih__carspotting smih / Instagram

В Монте-Карло, Монако, мужчина попытался потушить полыхающую Ferrari F40 из садового шланга. Инцидент попал на видео и заинтересовал газету Daily Mirror.

Прохожий снял на камеру, как владелец квартиры безуспешно пытался потушить возгорание. На кадрах видно, как мужчина стоит на балконе и поливает из шланга горящий возле здания красный суперкар. Отмечается, что у машины, которая стоит миллион фунтов стерлингов (почти 83 миллиона рублей), загорелся двигатель.

На запись также попало, как над горящим Ferrari поднимаются клубы черного дыма. В результате на место прибыли пожарные и потушили возгорание.

В 2018 году в китайском городе Венлинг женщина арендовала спортивный автомобиль Ferrari 458 и через несколько минут врезалась в дорожное ограждение, спровоцировав аварию с участием еще двух машин. Садясь в спорткар, женщина призналась, что она впервые за рулем Ferrari.

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